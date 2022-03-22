الليلة ليلة النصر فقط .. الفراج يقدم وعدًا لجمهور العالمي قبل الحلقة الخاصة

أعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن تخصيص حلقة برنامجه الليلة بشكل كامل، لمناقشة أوضاع نادي النصر السعودي، لكنه قطع على نفسه وعدًا أمام الجماهير.

النصر .. إلى أين؟

العالمي ودع كافة البطولات التي ينافس عليها بالموسم الجاري، مع بقاء أمل ضعيف للغاية له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 48 نقطة، مبتعدًا بفارق 12 نقطة عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، مع بقاء خمس جولات على النهاية.

وودع الفريق العاصمي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ربع النهائي، بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد.

قبلها كان قد خسر بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا 2021 بالهزيمة أمام الهلال أيضًا بنتيجة 2-1.

ويغيب العالمي عن النسخة الحالية من دوري الأبطال في ظل احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي بالموسم الماضي.

وتضرب الخلافات الإدارية النصر حاليًا، إذ يطالب الكثيرون برحيل مجلس مسلي آل معمر، بجانب إبعاد خالد بن فهد عن الأعضاء الذهبيين، رغم أنه الأكثر دعمًا للنادي من الناحية المادية خلال الفترة الماضية.

بماذا وعد الفراج جمهور النصر؟

خلافات كثيرة دخلها الإعلامي الرياضي مع النصر وجماهيره على مدار الفترة الماضية، في ظل سخريته المتكررة من أوضاع العالمي الحالية.

وطالب جمهور العالمي مرارًا وتكرارًا بحظر الفراج من الظهور الإعلامي، بداعي إخلاله بميثاق الشرف الإعلامي من خلال هذه السخرية، لكن لم يستجب مسؤولو وزارة الإعلام.

لكن ورغم الخلافات، قرر وليد الفراج تخصيص حلقة الليلة للعالمي فقط، مؤكدًا أنها ستكون مناقشة بعيدة عن التعصب.

الفراج كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم حلقة خاصة: النصر .. الحقيقة كاملة بحلوها ومرها، الوعد 11 مساءً في أكشن مع وليد، أرجو مشاهدة الحلقة بدون تعصب".

وأضاف: "نعدكم بأن تكون حلقة أكشن مع وليد: موضوعية، معلوماتية، عقلانية، لكنها ستشهد ايضا معلومات وليس اراء للوصول الى السبب الحقيقي الذي لم يطرح اعلاميا واجابة السؤال المهم : لماذا لم ينجح النصر في السيطرة على البطولات المحلية والقارية منذ 2020 رغم الانفاق التاريخي غير المسبوق".

نعدكم بأن تكون حلقة #اكشن_مع_وليد :

1- موضوعية

2- معلوماتية

3- عقلانية

لكنها ستشهد ايضا معلومات وليس اراء للوصول الى السبب الحقيقي الذي لم يطرح اعلاميا واجابة السؤال المهم : لماذا لم ينجح النصر في السيطرة على البطولات المحلية والقارية منذ 2020 رغم الانفاق التاريخي غير المسبوق . https://t.co/qN3iGxxMQe — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) March 22, 2022

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