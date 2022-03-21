التفاصيل تتضح .. رحيل تاليسكا لبشكتاش مسألة وقت فقط!

خلال الأيام الماضية، طالب جمهور نادي النصر السعودي، بإبقاء البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط الفريق، على مقاعد البدلاء لفترة، إثر تراجع مستواه، لكن يبدو أنهم سيفتقدونه نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

تاليسكا يفقد تركيزه ويحيد عن صوابه:

البرازيلي الذي انضم للعالمي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة تصارع عليها الهلال، بدأ يفقد جماهيريته مؤخرًا بتصرفاته، التي أبعدته عن الملعب.

تركيز تاليسكا انصب على التلاسن مع جماهير الأندية المنافسة، خاصةً جمهور الهلال، بجانب الهجوم على زميله السابق بالفريق ومهاجم الاتحاد الحالي المغربي عبد الرزاق حمد الله.

صاحب الـ28 عامًا شارك في 25 مباراة مع العالمي، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع اثنين آخرين.

ولم ينجح البرازيلي في هز شباك خصومه في آخر خمس مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ كان آخر أهدافه في السادس من فبراير الماضي في مرمى الطائي.

بشكتاش يقترب من إعادة تاليسكا:

تاليسكا سبق أن خاض موسمين في صفوف بشكتاش التركي في الفترة من صيف 2016 وحتى صيف 2018، لكن يبدو أنه سيعود من جديد له.

وفقًا لصحيفة " fotomac"التركية فإن بشكتاش الذي يحاول إصلاح أموره المادية والإدارية، دخل مرحلة الجد في مفاوضاته مع تاليسكا، وقدم له عرضًا بمزايا إضافية.

الصحيفة التركية أوضحت أن أحمد نور تشبي؛ رئيس النادي التركي، مستعد لإعادة البرازيلي للفريق بأي طريقة، حتى وإن كان سيحمله على ظهره، مشيرةً إلى أنه عرض عليه مليوني يورو كمقدم عقد، بجانب 1.5 مليون يورو كراتب سنوي، بخلاف مكافآت التتويج بالبطولات.

وأوضحت " fotomac" أن سعي تشبي للحصول على خدمات تاليسكا، ليس فقط لأسباب فنية، إنما كذلك هي خطوة لنيل رضا الجماهير، لخوض انتخابات النادي في مايو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن تاليسكا يتعامل بإيجابية مع عرض بشكتاش، وسيوافق خلال الأيام المقبلة على العودة له، خاصةً في ظل ضغط الجماهير عليه، عبر حسابه على "إنستجرام"، ومطالبته بالعودة في أقرب وقت.

ماذا قدم تاليسكا مع بشكتاش؟

خلال موسمين، شارك البرازيلي في 80 مباراة مع الفريق التركي بمختلف البطولات، سجل خلالها 37 هدفًا، وصنع 14 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حقق لقب الدوري مرة وحيدة عام 2017، وهو العام الذي حصل به على أفضل لاعب في الدوري التركي.

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