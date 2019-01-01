اللوائح تحرم ناصر الشمراني من المشاركة مع الاتحاد

إدارة الاتحاد أعلنت مساء أمس تعاقدها مع اللاعب المخضرم ناصر الشمراني

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تلقت إدارة نادي الاتحاد وجماهيره صدمة غير متوقعة، بعدم قانونية مشاركة اللاعب ناصر الشمراني مع الفريق، والذي تعاقدت معه الإدارة مؤخراً.

إدارة الاتحاد أعلنت مساء أمس تعاقدها مع اللاعب المخضرم ناصر الشمراني، وذلك كلاعب هاو، بعد تخلي إدارة نادي الشباب عنه.

لائحة الاحتراف، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحرم الاتحاد من الاستفادة من خدمات ناصر الشمراني، لاعبه الذي انتقل إليه أمس لاعباً هاوياً في مباراتيه أمام الهلال والأهلي.

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وتنص المادة الـ 21 من اللائحة، على تعليق مشاركة اللاعب "الهاوي" مع فريقه الجديد حتى مرور 30 يومًا من تاريخ آخر مباراة لعبها.

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ولن يتمكن الشمراني من اللعب مع الاتحاد في الجولتين الـ 21 والـ 22 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن آخر مباراة لعبها الشمراني والتي كانت بقميص الشباب أمام الرائد 1/1 في الجولة الـ18 في الرابع من الشهر الجاري.