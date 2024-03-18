فيديو | "الله يبعد عن النصر ولاد الحرام" .. سعيد العويران يثير الجدل داخل الحرم!

بماذا دعى نجم الشباب الأسبق للنصر من داخل الحرم؟

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يبدو أن حال نادي النصر السعودي يشغل كثيرًا بال سعيد العويران؛ نجم الشباب السعودي الأسبق، ليتذكره بدعوة من داخل الحرم المكي أثناء تأديته مناسك العمرة.

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العالمي ودع مؤخرًا دوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام العين الإماراتي في ربع النهائي، وكذلك تأزم موقفه في دوري روشن السعودي، إذ اتسع الفارق بينه وبين الهلال "المتصدر" لـ12 نقطة.

هذا الوضع، دفع العويران للدعاء للعالمي، فنشر فيديو له بملابس الإحرام ومن داخل الحرم، قائلًا: "الله يبعد النحس عن النصر ويفك ما به من بلاء وجلا، ويبعد عنه ولاد الحرام".

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وزاد نجم الليوث الأسبق: "الله يجعل كأس الملك من نصيب النصر، كي تسير الأمور بعدالة، فالدوري من نصيب الهلال، والكأس للنصر، أما كأس السوبر فيذهب كيفا يشاء".

يذكر أن النصر وصل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وينتظر مواجهة الخليج في أبريل المقبل، لحسم المتأهل للنهائي.

والفائز من تلك المواجهة يلاقي الفائز من المباراة الثانية لنصف النهائي بين الهلال والاتحاد.

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