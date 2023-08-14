بـ"اللغة العربية".. كريستيانو رونالدو "المتواضع" يعلق على غيابه عن النصر

رسالة كريستيانو رونالدو بـ"اللغة العربية"

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علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على غيابه عن مباراة الفريق الأولى، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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رونالدو غاب عن مباراة النصر والاتفاق، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ والتي تأتي بعد 48 ساعة فقط، من نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتوّج العالمي، بلقب البطولة العربية 2023، مساء يوم السبت الماضي؛ وذلك لأول مرة في تاريخه بالمسابقة، بعد الفوز (2-1) على الهلال، في المباراة النهائية؛ حيث سجل الأسطورة البرتغالية، هدفي فريقه.

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وبسبب الإرهاق وخوفًا من تعرض نجومه لـ"الإصابة".. أراح البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، رونالدو ومعظم نجوم الفريق الأول "الأساسيين"، مع الاعتماد على البدلاء أمام الاتفاق.

وعن ذلك كتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام"، باللغة العربية: "النصر بمن حضر"؛ في تأكيد جديد على تواضعه الكبير، مع زملائه في الفريق الأول.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، الذي توّج هدافًا لبطولة كأس الملك سلمان، تعرض لإصابة بسيطة في نهائي النصر والهلال؛ إلا أنه سيكون جاهزًا للمباراة القادمة؛ حسب الأخبار الواردة في الساعات الماضية.

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