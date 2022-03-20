"اللاوعي = النصر وباريس سان جيرمان!"

لا تعجب أوضاع ناديي النصر السعودي وباريس سان جيرمان الفرنسي، الإعلامي الرياضي السعودي محمد الدويش، الذي شبههما ببعضهما البعض في عدم تعامل إدارة الناديين بمهنية عالية.

العالمي والبي أس جي يودعان البطولات:

العالمي يعاني الموسم الجاري، بدايةً من الدوري المحلي، الذي يبتعد به عن الصدارة بفارق 12 نقطة.

وقبلها ودع النصر دوري أبطال آسيا 2021 من دور نصف النهائي بالهزيمة أمام الهلال بنتيجة 2-1.

وبالنتيجة نفسها ودع العالمي، كأس خادم الحرمين الشريفين، على يد الأزرق أيضًا من دور ربع النهائي.

أما البي أس جي فقد ودع كأس فرنسا من دور الـ16 بالهزيمة أمام نيس في ركلات الترجيح.

وقبل أيام، ودع سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

"اللاوعي = النصر وسان جيرمان"

اليوم، خسر سان جيرمان أمام موناكو بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ29 من الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

وعقب هذه المباراة، هاجم الدويش إدارة ناديي النصر وسان جيرمان..

الدويش كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المال دون إدارة واعية ذات مهنية عالية يُنتج فريقًا مثل باريس سان جيرمان والنصر".

الإعلامي السعودي يشير في تغريدته إلى جمع الفريق الفرنسي بين الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بجانب تعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف، وفي الأخير يودع كلاهما البطولات واحدة تلو الأخرى.

المال دون إدارة واعية ذات مهنية عالية يُنتج فريقًا مثل #باريس_سان_جيرمان و #النصر ! — محمد الدويش (@Aldowayesh) March 20, 2022

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