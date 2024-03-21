"هذا اللاعب ممنوع من المشاركة!" .. اتحاد الكرة يصدم النصر قبل السوبر

صدمة تزيد من متاعب نادي النصر..

رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، على استفسار نادي النصر؛ بشأن "أهلية" مشاركة أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة كأس السوبر المحلي.

النصر يشارك في كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 8 إلى 11 أبريل القادم، إلى جانب أندية الهلال والاتحاد والوحدة.

ونقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر باتحاد الكرة، بأن الأسترالي عزيز بيهيتش، مدافع وظهير أيسر نادي النصر، غير مؤهل قانونيًا، للمشاركة في بطولة السوبر.

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المصدر كشف عن أن لوائح دوري روشن السعودي للمحترفين، يتم تطبيقها على بطولة كأس السوبر، التي تقام في نفس الموسم الرياضي؛ لذلك لا يُمكن مشاركة أي أجنبي، سوى المقيد في القائمة المحلية فقط.

وكان النصر قد تعاقد مع بيهيتش، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، مع عدم قيده محليًا؛ حيث شارك مع الفريق الأول لكرة القدم، في بطولة دوري أبطال آسيا فقط، والذي ودع فيها العالمي المنافسات، من دور ربع النهائي، أمام العين الإماراتي.

جدير بالذكر أن اللوائح تنص على تسجيل أي عدد من اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية السعودية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع السماح بقيد 8 منهم فقط "محليًا"، على أن تُشارك بقية الأسماء، في المسابقات الخارجية.