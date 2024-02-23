"اللاعب اتخذ هذا القرار!" .. صراع ثلاثي بين النصر والاتحاد والشباب على نجم مانشستر يونايتد

صراع الصفقات يشتعل مبكرًا..

SHAHID

دخلت أندية النصر والاتحاد والشباب، صراعًا ثلاثيًا؛ لحسم صفقة مهمة من العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023".

ووفقًا للإعلامي الرياضي بن جاكوبس، ينافس الاتحاد نظيره النصر بقوة؛ من أجل حسم صفقة التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، من مانشستر يونايتد.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جاكوبس كشف عبر شبكة "90min"، عن أن الاتحاد هو المفضل حاليًا للتعاقد مع فاران، في الميركاتو الصيفي القادم؛ إذا وافق اللاعب على القدوم للسعودية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن الشباب مهتم جدًا بضم المدافع الفرنسي؛ إلا أنه غير قادر على منافسة العميد والعالمي "ماليًا".

ومن ناحيته وحسب بن جاكوبس.. قرر اللاعب عقد جلسه مع السير جيم راتكليف، أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد؛ من أجل مناقشة مستقبله، قبل حسم مستقبله.

وأوضح جاكوبس أن رافائيل فاران، مستعد لـ"تخفيض" راتبه؛ من أجل البقاء في مانشستر يونايتد، خلال الموسم الرياضي القادم، إذا أراد النادي ذلك.

SHAHID