الكويت وعمان الأقرب لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

تصاعدت في ظل وجود حديث مستمر مؤخراً حول عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية وجود دراسة حالياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل إشراك دولتين في تنظيم مونديال 2022.

هذه الأنباء تصاعدت في ظل وجود حديث مستمر مؤخراً حول عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها.

وأوضحت التقارير أن الكويت وعمان قد يكونان الدولتين الأقرب لاستضافة كأس العالم بجانب قطر، في ظل مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

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بل وكان متوقعًا 🤦‍♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟



كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 5, 2019

وقد يدعم هذا القرار خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لمشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32 في كأس العالم 2022.

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رئيس الفيفا جياني انفانتينو أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في رفع عدد المنتخبات المتنافسة إلى 48 منتخباً في عام 2022، مع جعل قطر مع مستضيفة مشاركة مع عمان والكويت، وسيتم اتخاذ قرار رسمي في يونيو القادم.