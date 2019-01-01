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كأس العالم

الكويت وعمان الأقرب لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

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تصاعدت في ظل وجود حديث مستمر مؤخراً حول عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية وجود دراسة حالياً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل إشراك دولتين في تنظيم مونديال 2022.

هذه الأنباء تصاعدت في ظل وجود حديث مستمر مؤخراً حول عدم قدرة قطر على استضافة البطولة وحدها.

وأوضحت التقارير أن الكويت وعمان قد يكونان الدولتين الأقرب لاستضافة كأس العالم بجانب قطر، في ظل مقاطعة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر للدوحة بسبب دعمها للإرهاب.

وقد يدعم هذا القرار خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم لمشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32 في كأس العالم 2022.

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رئيس الفيفا جياني انفانتينو أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في رفع عدد المنتخبات المتنافسة إلى 48 منتخباً في عام 2022، مع جعل قطر مع مستضيفة مشاركة مع عمان والكويت، وسيتم اتخاذ قرار رسمي في يونيو القادم.

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