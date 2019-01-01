الاتحاد الكويتي يحتفل بالأعياد الوطنية بطريقته الخاصة!
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
تحتفل الكويت خلال الفترة الحالية بالعيد الوطني، وهو عيد استقلال البلاد عن المملكة المتحدة، ويتم الاحتفال به تحديدًا في 25 فبراير من كل عام.
ولم يُفوت اتحاد كرة القدم الكويتي الفرصة دون الاحتفال بالعيد الوطني، إذ وافق وحسب قناة الكأس على رفع جميع العقوبات المفروضة على اللاعبين، سواء كانت بسبب تراكم البطاقات الصفراء أو الحصول على البطاقات الحمراء المباشرة.
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ويتصدر فريق الكويت جدول ترتيب الدوري الكويتي بعد 14 جولة من اللعب، إذ يمتلك في رصيده 33 نقطة لكنه لم يلعب سوى 13 مباراة، ويُطارده السالمية والقادسية ويمتلك كل منهما 27 نقطة.
وينطلق الأسبوع الـ15 يوم الجمعة القادم بثلاث مباريات أبرزها لقاء المتصدر الكويت مع النصر خارج ملعبه، والسالمية ضد كاظمة خارج ملعبه أيضًا، فيما يلعب السبت القادسية مع الفحيحل والجهراء ضد العربي.
هذا هو الاختبار الحقيقي لباتريس كارتيرون؛ المدير الفني للنسور..الفرنسي قاد الفريق في مباراتين، تعادل في الأولى وفاز في الثانية.— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019
الجمهور غير راضٍ حتى الآن، لأنه فلت من الهزيمة في اللحظات الأخيرة خلال المباراة الأولى وكذلك الثواني الأخيرة منحته الثلاث نقاط في الثانية. 👨🏫 pic.twitter.com/XdHz0zKNFU