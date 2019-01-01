الاتحاد الكويتي يحتفل بالأعياد الوطنية بطريقته الخاصة!

الكويت تعيش فترة من الأعياد، ولذا حان وقت الاحتفال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تحتفل الكويت خلال الفترة الحالية بالعيد الوطني، وهو عيد استقلال البلاد عن المملكة المتحدة، ويتم الاحتفال به تحديدًا في 25 فبراير من كل عام.

ولم يُفوت اتحاد كرة القدم الكويتي الفرصة دون الاحتفال بالعيد الوطني، إذ وافق وحسب قناة الكأس على رفع جميع العقوبات المفروضة على اللاعبين، سواء كانت بسبب تراكم البطاقات الصفراء أو الحصول على البطاقات الحمراء المباشرة.

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ويتصدر فريق الكويت جدول ترتيب الدوري الكويتي بعد 14 جولة من اللعب، إذ يمتلك في رصيده 33 نقطة لكنه لم يلعب سوى 13 مباراة، ويُطارده السالمية والقادسية ويمتلك كل منهما 27 نقطة.

وينطلق الأسبوع الـ15 يوم الجمعة القادم بثلاث مباريات أبرزها لقاء المتصدر الكويت مع النصر خارج ملعبه، والسالمية ضد كاظمة خارج ملعبه أيضًا، فيما يلعب السبت القادسية مع الفحيحل والجهراء ضد العربي.