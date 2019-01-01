رودجرز يُغلق باب "تشيلويل" أمام مانشستر سيتي

مهمة حصول مانشستر سيتي على اللاعب لن تكون سهلة بالتأكيد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي رغبته الحفاظ على ظهيره الأيسر بن تشيلويل رغم الاهتمام الواضح به من جانب مانشستر سيتي.

المدافع صاحب الـ22 عامًا يُعد أحد أبرز المواهب الإنجليزية الصاعدة، وقد نال دعوة لتمثيل المنتخب بالفعل، وبالتأكيد سيحتاج ناديه لبذل الكثير من الجهد للحفاظ عليه الصيف القادم خاصة مع استعداد مان سيتي لدفع مبلغًا كبيرًا لضمه.

رودجرز تحدث قبل مواجهة بيرنلي في البريميرليج قائلًا عن لاعبه الشاب "هو لاعب ذو موهبة عظيمة وأستطيع ملاحظة هذا، لقد حاولت ضمه لليفربول حين كنت هناك، لذا أنا أعلم كم هو لاعب جيد، رغم أنه لم يكن يلعب للفريق الأول وقتها".

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أضاف "هو لاعب شاب رائع، مازال لديه الكثير من الأشياء ليتعلمه ويُطوره في لعبه. هو يستمتع حقًا بالتواجد هنا، سنرى كيف سينتهي الأمر لكنه بالتأكيد لاعب لا نريد أن نخسره".

رودجرز كشف أنه حاول مجددًا ضم تشيلويل للريدز عام 2016، لكن ليستر رفض مجددًا وأبدى رغبته بالحفاظ عليه رغم أنه لم يكن يلعب مع الفريق الأساسي خلال تلك الفترة.

المدرب أوضح كواليس تلك الفترة قائلًا "النادي كان حريصًا على الاحتفاظ به، لقد كان صبيًا لكن كان معروفًا بأنه موهبة كبيرة. كنا نبحث عن ظهير أيسر وكان على رأس أجندة أهدافنا. لم نصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات، إذ ليستر كان واضحًا في حماية موهبته".