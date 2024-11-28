جاءت بعد الكولوسيوم .. جدارية مارادونا تخطف السياح من المزارات الإيطالية برقم قياسي

مكانة استثنائية لأسطورة الأرجنتين

حققت جدارية النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، في مدينة نابولي رقمًا قياسيًا من الزيارات السياحية لإيطاليا خلال العام المنصرم 2023.

ويعتبر مارادونا رمزًا تاريخيًا لنادي نابولي وللمدينة الإيطالية بأكملها، حيث قضى مع الفريق البارتينوبي 7 مواسم (1984-1991)، خاض خلالها 259 مباراة وأحرز 115 هدفًا.

وكشفت صحيفة "Il Sole 24 Ore" التي تنقل بيانات وكالات السفر، أنالجدارية الشهيرة لمارادونا في مدينة نابولي واحدة من أكثر المواقع السياحية زيارة في إيطاليا، ويسبقها فقط "الكولوسيوم" في ترتيب المزارات السياحية.

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ووفقًا لتقديرات الوكالات العاملة في منطقة الحي الإسباني، زار جدارية "Pibe de Oro" 6 ملايين شخص في عام 2023، و"هو رقم لا يصدق من شأنه أن يضعها في المرتبة الثانية بين مناطق الجذب الأكثر زيارة في بلدنا، خلف الكولوسيوم وأمام حفريات بومبي".

وأشارت إلى أن هذه الجدارية، أصبحت الآن مكانًا مشهورًا لدى مشجعي كرة القدم أو السياح العاديين، لدرجة أنه وفقًا لبيانات سياحية، كان هناك زيادة بنسبة 6.5% في الأنشطة التجارية، ضمن دائرة نصف قطرها كيلومتر مربع واحد.

وساهم مارادونا بشكل مباشر في فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي مرتين في (1986-1987) و(1989-1990)، وكأس إيطاليا 1987، كأس الاتحاد الأوروبي 1989، وكأس السوبر الإيطالي 1991.وبعد مسيرة ذهبية في عالم كرة القدم، ودعت الجماهير مارادونا في 25 نوفمبر 2020، حيث تُوفي عن عمر يناهز 60 عامًا بنوبة قلبية في منزله بمدينة تيجري في بوينس آيرس الأرجنتينية.