الكواليس انكشفت بعد 15 سنة .. مسؤول أهلاوي وراء انتقال حسين عبدالغني إلى النصر!

قصة انضمام حسين عبدالغني إلى نادي النصر..

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15 سنة كاملة مرت على تعاقد نادي النصر، مع أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حسين عبدالغني.

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عبدالغني كتب التاريخ مع الأهلي، قبل الخروج في "تجربتين احترافيتين" مع الريان القطري ثم نيوشاتل السويسري؛ وعندما قرر العودة إلى السعودية، انضم إلى نادي النصر، في عام 2009.

وعن ذلك يقول الأمير فهد بن خالد، رئيس النادي الأهلي الأسبق: "حسين كان في حيرة من أمره عندما قرر العودة للسعودية؛ بين الانضمام إلى حب حياته (الراقي)، أو خوض تجربة جديدة".

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ابن خالد أضاف في تصريحات مع برنامج "مخيال رمضان": "كنت وقتها في منصب المشرف العام على فريق الكرة، وليس رئيسًا للنادي.. نصحت اللاعب بخوض تجربة جديدة مع النصر، وعدم العودة إلى الأهلي".

وأشار رئيس الراقي الأسبق، إلى أن الأهلي كان يقوم بعملية إحلال وتجديد وقتها، وعودة حسين عبدالغني كانت ستقضي على عددٍ من المواهب الصاعدة.

وأكد فهد بن خالد، على أن عبدالغني استمع إلى نصيحته، وانضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ حيث حقق نجاحات لم يكن ليحققها إذا عاد إلى الأهلي؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن عبدالغني مثّل النصر، في الفترة من 2009 إلى 2017، قبل التنقل بين أندية فيريا البلغاري وأحد السعودي، ثم العودة للأهلي في موسم 2019-2020 للاعتزال.

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