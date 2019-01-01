الاتحاد الإسباني يطلب من ريال مدريد استضافة الكلاسيكو بسبب أحداث برشلونة

مشاكل عدة في برشلونة

هيثم محمد تويتر

تحدثت تقارير عن طلب الاتحاد الإسباني من ريال مدريد استضافة الكلاسيكو المقبل بسبب المشاكل في مدينة برشلونة.

وتشهد مدينة برشلونة حالة من التوتر والغضب بسبب الأحكام القضائية بسجن عدد من القادة السياسيين في المدينة وإقليم كتالونيا.

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وتفاقمت في الساعات الأخيرة حدة الاحتجاجات، والتي أدت للقبض على 51 متظاهراً، وإصابة 125 شخصاً بجروح.

وبحسب "آس"، فالاتحاد الإسباني سيطلب من الفريقين عكس مكان المواجهة، ليلعب الذهاب في مدريد بدلاً من كتالونيا.

ويفترض أن يحتضن ملعب "كامب نو" ببرشلونة كلاسيكو الكرة الإسبانية في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

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وستبحث لجنة المسابقات بالاتحاد الاقتراح بعكس المباراتين في الأيام المقبلة، ثم تُصدر قرارها النهائي بالموافقة أو الرفض.

ويفترض أن يقام الكلاسيكو الثاني في الأول من مارس على ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.