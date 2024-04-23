توابع زلزال الكلاسيكو .. الاتحاد الإسباني يرفض استثناء برشلونة ويحبط طلب لابورتا

تصريحات رئيس البارسا في العلن تغضب المسؤولين

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل قاطع الاستجابة لطلب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، بشأن الحصول على صور وتسجيلات الكاميرات لمباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وسقط برشلونة في فخ الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة (2-3)، الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الكلاسيكو، قد شهدت واقعة مثيرة للجدل عندما طالب لاعبو البارسا باحتساب هدف للاعب لامين ياما، زاعمين أن كرته تجاوزت خط المرمى، إلا أن حكم اللقاء رفض الأمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن جوان لابورتا أعلن في وقت سابق مطالبته بالحصول على التسجيلات والصور التي كانت بين حكم المباراة سيزار سوتو جارادو، وغرفة تقنية الفيديو "VAR" بشأن هذه اللعبة المثيرة للجدل.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الطلب قوبل برفض قاطع من الاتحاد الإسباني، حيث أغضب هذا الطلب مسؤولي الاتحاد الإسباني، وتمسكوا بعدم تسليم أي مقاطع فيديو مسجلة بالكاميرات المختلفة للمباراة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الاتحاد الإسباني هذا الطلب، حيث سبق وأرادت بعض الأندية من قبل نفس الأمر ولم يحصلوا على أي صور أو تسجيلات.

وختمت: "لن يحدث أي استثناء لبرشلونة، رغم طلب رئيس النادي بشكل علني عبر وسائل الإعلام، ولن يوافق الاتحاد الإسباني على ذلك حتى لو ذهب النادي الكتالوني إلى مدينة لاس روزاس لكرة القدم لمراجعة الصور هناك".