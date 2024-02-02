الكشف عن مشروع رياضي ضخم في الاتحاد .. ومعالجة اللاعبين نفسيًا

مفاجأة كبرى للجماهير الاتحادية..

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تستعد شركة الاتحاد السعودي، للكشف عن مشروع رياضي ضخم، خلال الفترة القادمة؛ سيُساهم في تحقيق طفرة تاريخية للنادي.

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مسؤولو الاتحاد يتعرضون حاليًا، لانتقادات جماهيرية عنيفة؛ خاصة مع تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وأزمات المهاجم الفرنسي كريم بنزيما "المتكررة".

ووفقًا لصحيفة الرياضية، في الساعات الأولى من اليوم السبت، ستعلن شركة الاتحاد، عن مشروع ضخم؛ يتضمن تطوير مقر النادي، على المدى القريب، وبأحدث التقنيات.

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الصحيفة كشفت عن أنه بناءً على هذا المشروع؛ سيتم إنشاء مقر جديد للنادي على المدى البعيد، مع تأسيس مقرّات عالمية وملاعب بمناطق جديدة في مدينة جدة.

وعلى جانب آخر.. استحدثت شركة الاتحاد، مكاتب جديدة داخل النادي، للمدير الرياضي الإسباني رامون بلانيس وأعضاء فريقه، مع إحضار طبيبة عالمية، مختصة بمعالجة اللاعبين نفسيًا.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي العميد الاتحادي، عيّنوا الإيرلندي بول أوكون، مديرًا تجاريًا للنادي؛ بهدف زيادة المداخيل، خلال الفترة القادمة.

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