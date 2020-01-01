الكشف عن موقف ثلاثي منتخب مصر المصاب بـ "كورونا"

تطورات إصابة الثلاثي المحترف في منتخب مصر بكورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن موقف ثلاثي منتخب مصر محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني قائد أرسنال وأحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني مع فرقهم.

وكان الثلاثي قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة أثناء تواجدهم في معسكر منتخب مصر لمواجهتي توجو ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ووفقًا لما جاء في موقع "في الجول" المصري، حسب مصادر من داخل منتخب مصر، أن الثلاثي خضع لمسحة طبية أكدت الإصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف المصدر أن اللاعبين سيخوضوا بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في مصر، حيث يتواجد محمد النني في القاهرة، وكوكا اختار أن يخضع له في مدينة الجونة مثل محمد صلاح.

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وأوضح أن المسحة ستجرى للاعبين كل 5 أيام، ومن الممكن إجراءها في حال طلب أندية اللاعبين أنفسهم إجراء مسحات جديدة.

وسيغيب الثلاثي عن مباريات فرقهم بشكل مبدئي في الجولة المقبلة من دوريات أنديتهم، صلاح سيغيب أمام ليستر سيتي، والنني أمام ليدز يونايتد وكوكا أمام باناثانيكوس اليوناني.