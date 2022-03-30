الكشف عن موعد زيادة عدد الأندية والأجانب بالدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية، عن اقتراب اتحاد الكرة السعودي من اتخاذ قرار حاسم، بشأن عدد الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب زيادة عدد اللاعبين المحترفين في الفريق الواحد.

ويبلغ عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 16 فريقًا، وهناك رغبة لزيادة العدد إلى 18 فريقًا خلال الفترة القادمة.

وأشار برنامج "ملعب SBC" إلى تحديد موعد زيادة عدد أندية الدوري السعودي للمحترفين، بعد انتشار أخبارًا تفيد بأن عدد الأندية ستزداد بداية من الموسم القادم.

وأكد البرنامج على أن عدد الأندية ستزداد إلى 18 فريقًا، بداية من موسم 2023-2024 بالدوري السعودي للمحترفين، وكل ما تردد عن زيادتها من الموسم القادم غير صحيح.

وشدد البرنامج على أنه بداية من الموسم القادم، سيزداد عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 لاعبين بدلًا من 7، بعد نجاح تجربة زيادة العدد خلال المواسم الماضية.

وسيتمكن أي فريق من إشراك 7 لاعبين في المباراة كأساسيين، على أن يتواجد لاعب واحد احتياطيًا، ولا يستطيع أن يشارك بكل الأجانب دفعة واحدة.

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ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن هذه القرارات خلال الفترة القادمة بشكل رسمي، من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.