الكشف عن موعد توقيع عقد عثمان ديمبيلي مع باريس سان جيرمان.. وتحديد مدة الانتقال

تفاصيل عقد الجناح الفرنسي المتالق إثر انضمامه إلى باريس سان جيرمان

يبدو أن الأمور باتت مسألة وقت بالنسبة لانتقال عثماني ديمبيلي بشكل رسمي إلى باريس سان جيرمان وتركه صفوف برشلونة.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد بشكل واضح أن باريس سان جيرمان فعل بند دفع الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي الذي يقضي بحصول برشلونة على 50 مليون يورو يتقاسمها مع اللاعب ووكيله موسى سيسوكو.

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الصحفي الخبير في سوق الانتقالات أكد أن عقد ديمبيلي مع باريس سان جيرمان سيتم توقيعه يوم السبت المقبل.

كما أفاد بمدة العقد نفسه، والتي تصل إلى عام 2028 أي أن ديمبيلي سيبرم عقدًا مدته 5 أعوام كاملة.