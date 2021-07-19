الكشف عن موعد تقديم برشلونة لنجمه الهولندي الجديد

برشلونة يزيح الستارعن لاعبه الجديد

كشف تقارير صحفية عن وصول مهاجم منتخب هولندا، ممفيس ديباي، إلي برشلونة تمهيدًا للانضمام رسميًا لصفوف الفريق الكتالوني.

وانضم ديباي إلي صفوف نادي برشلونة قادمًا من الفريق الفرنسي ليون في صفقة انتقال حر بعد أن رفض الهولندي تمديد عقده مع الفريق الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ممفيس ديباي وصل فى الساعات القليلة الماضية إلى مدينة برشلونة، للاستقرار فى منزله الجديد استعدادًا لبدأ الرحلة مع البارسا من الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه سيتم تقديم ممفيس ديباي رسميًا كلاعب ضمن صفوف برشلونة، أمام وسائل الإعلام، الخميس المقبل.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية تحت قيادة رونالد كومان يوم الثلاثاء ويتزامن مع وصول عدد من لاعبي الفريق الأول من بينهم مواطنه دي يونج وأنطوان جريزمان وكليمينت لينجليه.

ويعد الهولندي رابع صفقات نادي برشلونة في الانتقالات الحالية، بعدما أكمل النادي الكتالوني التعاقد مع كلًا من سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا إضافة إلى إيمرسون رويال من قبله.

ويذكر أن ممفيس ديباي مضى مع النادي الكتالوني على عقد مدته 3 مواسم وراتب يصل إلى 5 ملايين يورو.

وشارك صاحب الـ27 عامًا مع فريقه ليون الموسم الماضي، في 37 مباراة، وسجل 20 هدفًا وصنع 12 تمريرة حاسمة.

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