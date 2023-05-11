الكشف عن موعد إعلان اسم مدرب منتخب السعودية الجديد

تعرف على موعد إعلان اسم مدرب الأخضر الجديد

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منذ رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي، ولم يُعلن اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، عن اسم المدرب الذي سيتولى المسؤولية مستقبلًا.

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ورحل رينارد عن تدريب المنتخب السعودي، من أجل تولي مهمة تدريب منتخب فرنسا للسيدات، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للسيدات.

وكشف محمد أمين مساعد مدرب المنتخب السعودي، عن موعد إعلان اسم المدرب الجديد الذي سيقود الأخضر، حيث أكد على أن ذلك الأمر سيكون في شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يتم الاتفاق مع مدرب جديد لقيادة الأخضر، لإعداده من أجل المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

ووقع المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ببطولة كأس آسيا 2023، والتي تضم أيضًا منتخبات: "تايلاند، كازاخستان، عمان".

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