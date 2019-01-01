رصد مكافآت ضخمة في بطولة خليجي 24

قررت اللجنة منح كل منتخب مشارك في البطولة مبلغ مليون دولار

جول

كشف الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم عن جوائز نسخة خليجي 24 المزمع أقامتها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المُقبل.

وأجريت منذ قليل قرعة كأس خليجي 24 والذي سيُقام بمشاركة 5 منتخبات وهي (قطر – العراق – الكويت – اليمن – عمان)، وذلك بنظام المجموعات.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 24 عن حصول بطل النسخة الجديد على 2 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار.

كما قررت اللجنة منح كل منتخب مشارك في البطولة مبلغ مليون دولار، وهي المكافأة الأكبر في تاريخ البطولة.

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يُذكر أن الحساب الرسمي للاتحاد الخليجي أعلن عن مخاطبة اتحادات السعودية والبحرين والإمارات، لعقد اجتماع لتقريب وجهات النظر قبل البطولة وباستثناء السعودية لم يجب أي من الاتحادين الآخرين على خطابي الاتحاد الخليجي.