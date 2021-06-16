الكشف عن مدة غياب تمبكتي بعد إصابته الخطيرة

تفاصيل إصابة تمبكتي الخطيرة

تعرض لاعب المنتخب السعودي، حسان تمبكتي إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أوزبكستان ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.

كشفت التقارير الطبية أن اللاعب تعرض لكسر جانبي الفقرة العنقية الرابعة للعمود الفقري.

ما هي تفاصيل الإصابة؟

خضع حسان تمبكتي لاعب المنتخب السعودي إلى إجراء فحص عبر الرنين المغناطيسي للعمود الفقري بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه.

وأسفرت نتائج التقارير الطبية ووفقاً لـ«مصادر الرياضية»، عن شعر بسيط في قاعدة عظمة جمجمة تمبكتي، وأكدت أن شعر الرأس ليس بالأمر المقلق.

وأن المدافع الدولي في حاجة إلى ارتداء ساند حول الرقبة لمدة 4 أسابيع، إلى حين تحسن حالته الصحية.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ22 عامًا، ظهر مع المنتخب السعودي في 3 مناسبات خلال التصفيات، أمام اليمن وسنغافورة وأوزبكستان، وجميعها في مواجهات الدور الثاني لحساب المجموعة الرابعة.

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