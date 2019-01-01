الكشف عن طاقم حكام مباراة السد القطري والنصر السعودي

الأثنين المُقبل في إياب دوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن حكام مواجهة نادي السد القطري أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا.

السد القطري يستضيف النصر السعودي الأثنين المُقبل في إياب دوري ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2019 ، على ملعب جاسم بن حمد الدولي.

ويتكون طاقم حكام مباراة السد والنصر السعودي من السريلانكي ديلان بيريرا حكم ساحة، والكوري الجنوبي كو هيونجين مساعد أول، والسريلانكي جامين روبيش مساعد ثاني، ويون كوانجبول من كوريا الجنوبية حكم رابع.

كما يتواجد وديني جيدارا من سريلانكا حكم أضافي أول، ودون سانجانا من سريلانكا حكم أضافي ثاني وسيكون مراقب المباراة ميندو دورجي من بوتان ، ومراقب الحكام عمر موسى من الأردن.

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يُذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز النصر السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.