الكشف عن سبب غياب رينارد في لقاء السعودية وكولومبيا

تعرف على سبب غياب رينارد عن مواجهة السعودية أمام كولومبيا

كشفت تقارير صحفية عن سبب غياب الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، في مباراة الأخضر أمام كولومبيا الودية التي تقام اليوم الأحد.

المنتخب السعودي يواجه نظيره الكولومبي في إسبانيا، خلال المعسكر المقام استعدادًا لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

وشهدت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الكولومبي، غياب هيرفي رينارد عن التواجد على مقاعد البدلاء، حيث قاد الفريق مساعده لورينت بونادي.

وأشار حسين الصادق مدير المنتخب السعودي، أن سبب غياب رينارد عن مواجهة السعودية أمام كولومبيا، يأتي بسبب عارض صحي تعرض له قبل المواجهة.

الصادق شدد على أن المدرب الفرنسي قام بإجراء فحوصات طبية، والتي جاءت مطمئنة، ولكن الطبيب المعالج له أوصى بالراحة وعدم تواجده في مباراة السعودية وكولومبيا.

ومن المقرر أن يعود رينارد لقيادة المنتخب السعودي بشكل طبيعي، وذلك قبل مباراة الأخضر الودية القادمة أمام فنزويلا، في ختام المعسكر المقام حاليًا في إسبانيا.

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ويقيم المنتخب السعودي معسكرًا إعداديًا خلال الوقت الحالي في مدينة أليكانتي الإسبانية، استعدادًا لمنافسات كأس العالم قطر 2022.