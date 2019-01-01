الكشف عن سبب تأخر طائرة الهلال قبل السفر إلى القصيم

مواجهة نادي الحزم بالجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف فهد باهديلة مساعد المدير العام للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي بالخطوط السعودية، عن سبب تأخر رحلة فريق الهلال مساء أمس.

وكانت رحلة الفريق الهلالي قد تأخر وصولها إلى القصيم أمس الأربعاء من أجل مواجهة نادي الحزم بالجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المسؤول السعودي قال في تصريحاته أن طائرة الهلال تأخرت بسبب ظروف تشغيلية لمدة ساعة واحدة، معلناً في الوقت ذاته وصولها على متن طائرة خاصة عبر صالة طيران السعودية الخاص.

إذا قلت الشلهوب، ستقول ـــــــــــــــــــــــــــ؟ 👀 pic.twitter.com/HYUaA5lbVA — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 4, 2019

بادهيلة أضاف في تصريحاته : "عملنا على تجهيز الطائرة الخاصة بشكل سريع ثم غادرت وعلى متنها فريق الهلال ووصلت بحفظ الله إلى القصيم في وقت مبكر الليلة".

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يُذكر أن نادي الهلال يحتل وصافة ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نادي النصر المتصدر.