الكشف عن حقيقة هروب لاعبات المغرب في إيطاليا قبل كأس العالم

ما هي القصة؟

نشرت بعض الصحف المغربية أمس الأحد تقارير عن هروب 4 لاعبات من معسكر منتخب المغرب في إيطاليا بعد نهاية الودية الأولى استعدادًا لانطلاق كأس العالم للسيدات.

وواجه منتخب المغرب نظيره الإيطالي في ودية انتهت بالتعادل السلبي قبل أقل من 20 يومًا على بداية مونديال السيدات المقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا لنفي ما تردد في الساعات الماضية جاء كالآتي: "تشجب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشدة، الإشاعات والمغالطات التي روّج لها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نقلاً عن إحدى الصفحات المزورة لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، تنال من سمعة منتخبنا الوطني لكرة القدم النسوية المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم، بتلفيقات كاذبة".

وأضاف: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم النسوية سافر بجميع أعضائه، ولاعباته، إلى سويسرا، حيث سيواجه منتخبها الوطني، يوم الأربعاء، بعد أن واجه منتخب إيطاليا يوم السبت (انتهت المباراة بالتعادل)".

وأتم "كما تحتفظ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لنفسها بكامل الحق في اللجوء إلى المساطر التي يتيحها لها القانون، للدفاع عن سمعة كافة أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، وكرة القدم المغربية".

ويستعد منتخب المغرب للسيدات للمشاركة في كأس العالم كأول منتخب عربي بعد التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وتقع لبؤات الأطلس في المجموعة الثامنة رفقة منتخبات ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

وينتظر سيدات المغرب وديتين قبل البطولة المنطلقة في غصون أيام، أمام سويسرا في الخامس من يوليو وجامايكا في السادس عشر من الشهر ذاته.