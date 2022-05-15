الكشف عن حقيقة خصم نقاط من الاتحاد بسبب قضية حمدالله

كشف الإعلامي الرياضي هتان النجار، حقيقة توقيع عقوبة على نادي الاتحاد، بسبب قضية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، وناديه السابق النصر.

إلى أين وصلت قضية حمد الله؟

خلافات النصر وحمد الله تفجرت في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي بشكل رسمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بعدما تبادل الطرفان الشكاوى أمام الجهات الرسمية، بسبب الأمور المالية، لكن مؤخرًا دخل النادي الجداوي على خط الشكاوى.

العالمي أعلن بشكل رسمي امتلاكه لتسجيلات صوتية لمكالمة جمعت حمد الله بحامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، يحرضه بها على الرحيل عن النصر والتمرد خلال فترة سريان العقد.

لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحقق في القضية، لكن بحسب التقارير فإنه في جلسة التحقيق، أنكر النادي الجداوي التهمة الموجهة له، مؤكدًا أن التسجيلات مفبركة.

بحسب خبراء القانون فإن القضية لن تتوقف عند هذا الحد، إنما سيتم اللجوء للجهات المختصة من أجل كشف حقيقة التسجيلات، وما إذا كانت مفبركة أم صحيحة؟

ما هي حقيقة توقيع عقوبة خصم للنقاط على النصر؟

كتب النجار عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" تدوينة، يكشف خلالها عن حقيقة ما تردد حول توقيع عقوبة خصم للنقاط على نادي الاتحاد.

وجاء نص التدوينة كالآتي: "لا خصم نقاط على نادي الاتحاد، ومصادر تؤكد لم يطرأ أي جديد بخصوص حمدي النقاز وقضية تسجيله في الأهلي".

وكان نادي الهلال قد قدم اعتراضًا على مشاركة التونسي حمدي النقاز رفقة الأهلي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، مطالبًا بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

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