الكشف عن حقيقة البند السري في عقد هالاند مع دورتموند

تحدث هانز خواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن حقيقة البند السري في عقد إرلينج هالاند، لاعب الفريق الألماني والذي يسمح برحيله في انتقالات الصيفية لعام 2022 بعد دفع الشرط الجزائي.

ويعد المهاجم النرويجي، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد، ولكن قيمته السوقية تشكل عقبة أمام الفرق التي تحاول التعاقد معه، ولكن هناك حلًا واحدًا هو تطبيق هذا البند السري.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن عقد هالاند مع دورتموند، به بندًا ينص على إمكانية رحيله بداية من الانتقالات الصيفية لعام 2022، بعد دفع الشرط الجزائي والمقدر بـ 80 مليون يورو.

وقال فاتسكه في تصريحات مع شبكة "أمازون برايم": "نعم يوجد مثل هذا البند في عقده هالاند معنا، ولكن لن ننتظر حتى مارس أو إبريل لتفعيله من أحد الأندية".

وأضاف: "سنتحدث معه هو ووكيله في الأسابيع القادمة، نحن لسنا الفريق الوحيد الذي يريده معنا، ولكن نحن نعتمد على التلميحات التي يقدمها لنا اللاعب ووكيله إما بالاستمرار أو الرحيل لنا في ضغط من أجل تمديد عقده".

جدير بالذكر أن المهاجم النرويجي صاحب الـ 21 عامًا، قد شارك مع بوروسيا دورتموند منذ وصوله في موسم 2019-20، في 76 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 74 هدفًا وصنع 26 آخرين.