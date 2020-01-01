الكشف عن تفاصيل صفقة رينير لريال مدريد

اللاعب سينضم بعقد طويل الأمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تفاصيل صفقة رينير جيسوس المحتملة لاعب فلامنجو البرازيلي، إلى ريال مدريد.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ 17 عاماً الشاب بالانتقال إلى الميرينجي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن جيسوس سيوقع على عقداً مدته ست سنوات ونصف مع ريال مدريد، بداية من يناير الجاري.

وينتظر اللاعب، يوم 19 يناير القادم كي يتم عامه الثامن عشر، ليحق له التوقيع مع ريال مدريد والسفر إلى إسبانيا وإجراء الفحص الطبي.

وسيدفع ريال مدريد 30 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي طالب بتخفيضه، وسيحصل الفريق على 24 مليون يورو، وستحصل عائلة اللاعب على 3 مليون، وسيحصل وكيل أعماله على الثلاثة ملايين المتبقية.

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وفي سياق متصل، بدأت عائلة رينير، دراسة اللغة الإسبانية، والبحث عن منزل لها في إسبانيا.

جدير بالذكر أن رينير يواصل استعداده مع منتخب البرازيل تحت 23 عاماً، لخوض بطولة أمريكا الجنوبية تحت 23 عاماً والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو القادمة.