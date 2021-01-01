الكشف عن تطورات حالة الثنائي الفرج والدوسري مع الهلال

الهلال يترقب عودة الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج

كشفت تقارير صحفية، التطورات الجديدة بشأن الثنائي سالم الدوسري وسلمان الفرج نجما الهلال اللذان يغيبان عن الفريق مؤخرًا بسبب الإصابات التي لحقت بهما.

يعد كلًا من سلمان الفرج وسالم الدوسري من أهم اللاعبين في صفوف الهلال خلال الفترة الحالية، ولهما قيمة كبيرة للفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، أن سالم الدوسري سيكون جاهزًا للمشاركة في تدريبات الهلال عقب أسبوع من الآن، من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سلمان الفرج قد يدخل التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، تحديدًا قبل مواجهة الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز خلال المباريات المقبلة من أجل التتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين والحفاظ عليه للموسم الثاني على التوالي.

الزعيم يتصدر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الشباب في مقدمة البطولة.