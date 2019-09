الكشف عن الشعار الجديد لكأس العالم قطر 2022

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر، عن شعار البطولة المنتظر، خلال حفل تم إقامته مساء اليوم الثلاثاء.

ويتمثل في الشعار الجديد الكثبان الرملية المتموجة، بالإضافة إلى رقم 8 نسباً إلى الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة، ورمز اللانهاية.

ويظهر في الجزء العلوي للشعار، طبيعة الحركة المرنة التي يتميز بها الشال الذي يتم ارتدائه في الشتاء، خاصة في المناطق العربية.

ومن المنتظر أن تكون النسخة القادمة من البطولة، أول مونديال يتم إقامته في شهري نوفمبر وديسمبر، نتيجة الأجواء الصيفية الحارة في قطر.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



