الكشف عن الحوار الذي دار بين رونالدو وراموس في كأس موسم الرياض

ماذا دار بين رونالدو وراموس قبل بداية مباراة كأس موسم الرياض؟

Shahid

كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن الحوار الذي دار بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق موسم الرياض، وسيرجيو راموس لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وحقق فريق باريس سان جيرمان كأس موسم الرياض، بعد الفوز على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي أقيم أمس الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال عثمان خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "رونالدو طلب من راموس أن يخلع القرط الذي كان يضعه في أذنه، قبل النزول إلى أرضية الملعب".

وواصل: "لأن هذا الأمر ممنوع أن يلعب اللاعبين بالأقراط أو الخواتم أو السلاسل في المباريات، حيث يتم منع أي شيء يكون فيه خطورة على اللاعب نفسه أو اللاعبين الآخرين من جانب الاتحاد الدولي فيفا".

واختتم عثمان تصريحاته، مُشيدًا بموقف رونالدو، ومؤكدًا على أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا من الاتحاد الدولي على سلامة اللاعبين.

Shahid