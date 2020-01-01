الكشف عن أسماء نجوم برشلونة الذين رفضوا تخفيض الرواتب

تقارير صحفية إسبانية اليوم تكشف عن أسماء هؤلاء الذي رفضوا تخفيض الرواتب في برشلونة ونظرائهم الذين قبلوا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أسماء نجوم برشلونة الذين قبلوا تخفيض الرواتب للمرة الثانية منذ بداية جائحة كورونا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" والتي أكدت أن ثلاثة لاعبين فقط هم الذين قبلوا بفكرة تخفيض الرواتب من جديد.

وأوضحت الإذاعة أن ذلك الثلاثي هو حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، ونجم وسط الملعب فرينكي دي يونج بالإضافة لكليمون لونجليه مدافع الفريق.

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وذكرت الإذاعة أن نجوم الفريق الأول بعثوا بخطاب رسمي عبر الفاكس للنادي، أخبروا فيه الإدارة برفضهم بشكل قاطع لفكرة تخفيض الرواتب من جديد.

ووقع كافة نجوم برشلونة على ذلك الخطاب اعتراضًا منهم على سياسة إدارة النادي الكتالوني، إلا الثلاثي السابق ذكرهم.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن إدارة برشلونة تسعى لتخفيض رواتب الفريق الأول من جديد بنسبة تصل لـ 30%.

جدير بالذكر أن أعضاء النادي يسيرون الآن في طريقهم لسحب الثقة من مجلس جوسيب ماريا بارتوميو، وينتظروا موافقة الحكومة في كتالونيا على إقامة التصويت النهائي الذي يشترط وجود 10% من أعضاء النادي وأن يتم رفض بقاء الرئيس ومجلسه بنسبة الثلثين حتى يتم سحب الثقة.