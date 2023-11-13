الكشف عن صفقات النصر "المحتملة" في الميركاتو الشتوي

مستجدات ميركاتو نادي النصر في الشتوية

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يبدو أن مسؤولي نادي النصر السعودي، قد بدأوا التخطيط بالفعل؛ لصفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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النصر يقدّم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث تأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مع تصدر مجموعته الآسيوية، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، اليوم الإثنين، عن إمكانية تعاقد الفريق النصراوي، مع صفقتين، في الميركاتو الشتوي القادم.

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الرشيد أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تفكير النصر في التعاقد مع لاعب محلي وآخر أجنبي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

وترددت أنباء قوية في الفترة الماضية، عن احتمالية "استبدال" النصر، نجمه الإيفواري سيكو فوفانا، في الميركاتو الشتوي القادم؛ حال عدم زيادة عدد اللاعبين الأجانب.

جدير بالذكر أن النصر، يضم 8 لاعبين أجانب في صفوفه حاليًا؛ وهم: الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو مونتيرو، والثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا وأليكس تيليس، والسنغالي ساديو ماني،و الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيمريك لابورت، بالإضافة إلى فوفانا.

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