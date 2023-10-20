الكشف عن سر تراجع مستوى حمد الله .. "مسؤول اتحادي قام بهذا التصرف الصادم معه!"

تسريبات جديدة عن علاقة عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد

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منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، يتلقى انتقادات جماهيرية عنيفة؛ بسبب سوء مستواه الفني.

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حمد الله قاد الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ إلا أنه يعاني من تراجع في المستوى "حاليًا؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن السبب الحقيقي وراء ذلك.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي حمد الدبيخي، عن أن تراجع مستوى المهاجم المغربي، في الموسم الرياضي الحالي؛ سببه نفسي في المقام الأول.

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وأوضح الدبيخي في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، أن حمد الله "متأثر"؛ منذ أخبره أحد المسؤولين في قلعة العميد؛ بضرورة البحث عن فريق آخر؛ قبل تقديم القائمة النهائية.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى هذه المعلومة مؤكدة، ومن مصادر من داخل نادي الاتحاد؛ نافيًا كل الأخبار التي تتحدث عن أن عبد الرزاق حمد الله، هو من أراد الرحيل عن الفريق، أو وضع شروطًا محددة للبقاء.

جدير بالذكر أن حمد الله، انضم إلى نادي الاتحاد، في يناير من عام 2022، بعد فسخ عقده مع النصر السعودي؛ مسجلًا 43 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 55 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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