الكشف عن دور ميسي في صفقة دي يونج إلى برشلونة

دي يونج فضل برشلونة على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف والد فرينكي دي يونج، نجم أياكس، عن الدور الذي لعبه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، في انتقال نجله للفريق الكتالوني.

وحسم برشلونة رسمياً انضمام الشاب الهولندي الأسبوع الماضي، متفوقاً على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وقال والد اللاعب في حوار مع الراديو الهولندي: "ليونيل ميسي تحدث شخصياً مع فرينكي".

وأتبع: "الأمر كان حقاً صعباً لأن ميسي لا يتحدث الإنجليزية".

وكان دي يونج قد كشف عن اعتذاره لبي إس جي شخصياً عبر "NOS": "تحدثت مع ماكسويل وأخبرته أنني لن أنضم لهم، وكيلي أيضاً تحدث للنادي وأخبرهم بقراري".

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وأكمل: "تحدثت كذلك مع جوارديولا، كل الأندية تحاول إقناعك عندما تريدك".

وفي حوار آخر مع "فوتبال بريميير"، أكد اللاعب رفضه الرقم 14: "ليس منطقي، سيتسبب في مقارنات مباشرة مع كرويف وأنا أبعد ما أكون عنه، حتى لو كان الأمر لطيفاً أن أُقارن به".

يُذكر أن برشلونة قد حسم صفقة ضم دي يونج رسمياً بداية من يونيو المقبل مقابل 75 مليون يورو.