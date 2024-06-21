الكشف عن حقيقة العرض السعودي لضم محمد الشناوي حارس الأهلي

هل ينتقل الشناوي إلى دوري روشن؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن تلقي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، عرضًا سعوديًا من أجل ضمه خلال الصيف الحالي.

الأخبار التي تم تداولها أشارت إلى أن نادي الوحدة يُريد التعاقد مع الشناوي، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وكشف الإعلامي المصري أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس" عن أن محمد الشناوي لم يتلق عرضًا من نادي الوحدة السعودي من أجل ضمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد شوبير على أنه تواصل مع مسؤولي الوحدة السعودي، حيث نفوا وجد أي مفاوضات مع الشناوي، كما أن الأهلي لم يتلق عرضًا رسميًا بخصوص حارسه المخضرم.

وكان محمد الشناوي قد ارتبط اسمه بنادي النصر خلال السنوات الماضية، ولكن الأهلي رفض كافة العروض التي وصلت له، وتمسك باستمراره مع الفريق.