بيليتش يتمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي من إدارة الاتحاد

قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الكرواتي تصل إلى 15.5 مليون دولار

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية عن الأزمة التي تمر بها نادي الاتحاد حالياً بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش.

وبحسب التقارير فأن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدير الفني الكرواتي تصل إلى 15.5 مليون دولار.

إدارة الاتحاد كانت قد أعلنت اقالة المدير الفني الكرواتي، بسبب سوء نتائج الفريق في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#الاتحاد تحت قيادة سييرا سجل 124 هدفًا، بينما استقبل 98 هدفًا. pic.twitter.com/y7BgRn24I3 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 27, 2019

التقارير أشارت إلى أن رئيس نادي الاتحاد يحاول حالياً إقناع بيليتش بخفض مبلغ الشرط الجزائي المتفق عليه.

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وينص عقد بيليتش على استحقاقه 15.5 مليون دولار وذلك بسبب الشرط الذي اتفقوا عليه عند توقيع العقد، وذلك في حال اقالته من قيادة النادي.

يُذكر أن المدير الفني الكرواتي كان قد أكد في تصريحات صحفية أنه كان يتمنى البقاء مع الفريق الاتحادي لأطول فترة ممكنة.