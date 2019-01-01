الكرواتي برانكو يرغب في دعم دفاع الأهلي

المدرب الكرواتي يدرس حاليًا احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأ المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي السعودي الجديد التخطيط لاحتياجات الفريق الموسم المُقبل 2019\2020.

تقارير مُقربة من النادي أشارت إلى أن المدرب الكرواتي يدرس حاليًا احتياجات الفريق من اللاعبين الأجانب.

برانكو أبلغ مسؤولي الأهلي حاجة الفريق إلى التعاقد مع لاعبين في خط الدفاع، بعد متابعته عدداً من مباريات الفريق في الموسم الماضي بشكل دقيق.

مبروك زايد يختار أخطر مهاجم واجهة خلال مشواره الكروي 🎙️ pic.twitter.com/7qVyLWSEId — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 17, 2019

الأهلي كان قد تعاقد مع برانكو منذ أيام لمدة عامين، بدعم كبير ومباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي الأهلي البارز.

التقارير أشارت إلى أن المدرب الكرواتي يرغب في دعم الخط الأمامي بعد متابعة العديد من المباريات هذا بجانب أسلوبه الذي يعتمد على التأمين الدفاعي.

دعم الوليد بن طلال يُقرب فهد بن نافل من رئاسة الهلال

يُذكر أن برانكو وجهازه المساعد يصلون إلى جدة الأسبوع المقبل، تمهيداً لتسلمه المهمة بشكل رسمي والاطلاع على كل التحضيرات والتجهيزات قبل عودة اللاعبين إلى التدريبات يوم 29 يونيو الحالي.