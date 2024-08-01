"كنت قريبًا من الكرة الذهبية ولكن!" .. خاميس رودريجيز يتجاهل فينيسيوس وبيلينجهام لحساب صديقه

النجم الكولومبي يكشف عن خطته للاعتزال...

لم يتردد خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد السابق وساو باولو البرازيلي الحالي، في اختيار أحد نجوم النادي الملكي للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وتترقب جماهير الملكي حفل مجلة "فرانس فوتبول" لجائزة الكرة الذهبية 2024، والمقرر إقامته في مسرح دو شاتليه يوم 28 أكتوبر المقبل، مع ارتفاع أسهم ثلاثي الفريق داني كارباخال، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام لحصد الجائزة.

وعندما سئل خاميس عن مرشحه المفضل للكرة الذهبية، أجاب في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا كان الأمر يتعلق بالأداء والألقاب، بلا شك، سأختار داني كارباخال".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتزامل خاميس رودريجيز لفترة طويلة مع كارباخال داخل ريال مدريد، لكنه رحل نهائيًا عن الفريق الملكي في صيف 2020.

وأضاف: "لقد ظهر داني بأداء ثابت طوال الموسم المنصرم، وساهم بشكل مؤثر في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، بخلاف مساهمته مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة الأمم الأوروبية".

وأوضح النجم الكولومبي: "أما جود بيلينجهام فلم يفعل ذلك في اليورو وخسر البطولة مع إنجلترا وفينيسيوس جونيور كان تائهًا في كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل".

وتابع خاميس: "إذا فُزت بكوبا أمريكا، لكنت هناك في قائمة المرشحين"، خصوصًا أنه كان قريبًا للتتويج مع منتخب بلاده بلقب البطولة، لولا خسارته أمام الأرجنتين في النهائي (1-0).

وعندما؛ سُئل لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، عن موعد اعتزاله كرة القدم، قال: "بعد كأس العالم سأتخذ قراري، أود أن يكون اعتزالًا رائعًا!".