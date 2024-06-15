"الكرة الذهبية بانتظاره" .. مدرب صربيا يكشف عن طريقته لإيقاف خطورة جود بيلينجهام!

بتلك الطريقة سيوقف منتخب صربيا خطورة بيلينجهام!

كشف دراجان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا، عن الطريقة التي سينتهجها من أجل إيقاف خطورة جود بيلينجهام لاعب وسط منتخب إنجلترا.

ويستعد منتخب صربيا لمواجهة إنجلترا مساء الأحد، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا حاليًا.

وقال ستويكوفيتش خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "بيلينجهام رجل عظيم، وسيفوز بالكرة الذهبي مستقبلًا، ويلعب بشكل مثير للإعجاب على الرغم من صغر سنه، إلا أنه قوية ويتمتع بالجودة، وهذا ما أظهره مع ريال مدريد".

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وأضاف: "جود شاب صغير جدًا جدًا، ولكن العروض التي يقدمها مدهشة في كل مباراة، إنه رائع بالنسبة لمنتخب إنجلترا وسيئ بالنسبة لنا".

وواصل: "سنبذل قصارى جهدنا للسيطرة عليه، ويجب ألا نمنحه مساحة كبيرة، فهو لاعب مهم جدًا لإنجلترا، ويجب أن نكون حذرين دفاعيًا أمامه، ونظهر ما فعلناه خلال تدريباتنا".