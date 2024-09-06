على حساب هالاند ونجوم ريال مدريد.. أجويرو يختار المرشح الأحق بالكرة الذهبية

منافسة شرسة على الجائزة وغموض حول الفائز

يؤمن سيرخيو أجويرو أسطورة نادي مانشستر سيتي ولاعب برشلونة السابق، أن نجم الفريق الحالي رودري هو الأحق بالحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

مجلة فرانس فوتبول أعلنت مؤخرًا عن قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لحصد الكرة الذهبية، بوجود منافسة بين رودري والعديد من اللاعبين الآخرين أبرزهم زملائه فيل فودين وإرلينج هالاند وروبن دياش، بالإضافة لنجوم ريال مدريد، جود بيلينجهام وتوني كروس وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وداني كارباخال وغيرهم.

أجويرو رد على تغريدة للحساب الرسمي لمانشستر سيتي حول ترشيح رودري للجائزة قائلًا:"عام مثالي، أنت تستحقها يا رودري".

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وتمتع لاعب الوسط الإسباني بموسم رائع مع سيتي، بعدما قاد فريقه للحصول على لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي، كما لعب دورًا حاسمًا في حصول إسبانيا على يورو 2024 هذا الصيف.

جدير بالذكر أن الفائز بالجائزة التي حصل عليها ليونيل ميسي للمرة الثامنة العام الماضي، سيتم الإعلان عنه في حفل خاص بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 28 أكتوبر القادم.