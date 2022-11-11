الكرات الرأسية ستختفي .. نجوم إنجلترا يُقاضون الاتحاد الإنجليزي بسبب الخرف!

كرة قدم بدون رأسيات!

يقاضي مجموعة من 30 لاعب كرة قدم سابقًا وعائلاتهم هيئات إدارة كرة القدم، بدعوى أنهم فشلوا في حمايتهم من إصابات الدماغ.

اتحاد كرة القدم في إنجلترا وويلز ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (Ifab) متهمان "بالفشل في اتخاذ إجراء معقول" لتقليل الكرات الرأسية التى تعرض اللاعبين لخطر الإصابة بمرض الخرف، وتضم المجموعة التى تتحرك ضد هيئات كرة القدم، عائلة نوبي ستايلز الفائز بكأس العالم عام 1966، كان ستايلز، الذي توفى في عام 2020، مصابًا بسرطان البروستاتا والخرف المتقدم تم تشخيص دماغه على أنه مصاب باعتلال دماغي رضحي مزمن (CTE) - وهو شكل من أشكال مرض الخرف التنكسي الذي يعتقد أنه ناتج عن الضربات المتكررة.

يرى جون ستيلز نجل نوبي، إن قضية الخرف في كرة القدم فضيحة مستمرة قائلًا: "هذه الإجراءات القانونية المقترحة هي جزء من هذه الحملة الشاملة لتحقيق العدالة للضحايا، مثل أبي ولإحداث تغيير جوهري في صناعة تستمر في التسبب في وفاة ومرض الآلاف من اللاعبين المحترفين والهواة، رجالًا ونساءً كل عام".

يذكر أنه صدر في يوليو 2021 إرشادات للاعبين في الدوريات الإنجليزية المحترفة ليقتصر تدريبهم على 10 رأسيات فقط أسبوعياً في التدريبات من موسم 2021-22، كما تم إضافة تبديل إضافي عندما يصاب أحد اللاعبين بارتجاج في المخ خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021 يتيح إجراء تبديل مؤقت للاعب المصاب بارتجاج المخ من شأنه أن يتيح الوقت للاعب المشتبه في إصابته في الدماغ ليتم تقييمه بشكل صحيح أثناء استمرار المباراة دون أن يعاني الفريق من نقص عددي، ويمكن للاعب بعد ذلك العودة إلى المباراة إذا كان جاهزًا للمتابعة.