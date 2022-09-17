"الكثير من الأشياء توحد رونالدو وميسي"

لاعب باريس سان جيرمان الجديد يتحدث عن الأشياء المشتركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

أكد اللاعب البرتغالي فيتينيا عن سعادته الغامرة للعب بجوار الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سواء في الفريق الفرنسي أو منتخب بلاده.

جاء هذا في حوار أجرته معه صحيفة "أوجوجو"، وأكد خلاله أن الثنائي يملكان الكثير من الأمور المشتركة فيما بينهما كأفضل من لمسوا الكرة في التاريخ.

وقال فيتينيا: "هناك الكثير من الأشياء التي توحد رونالدو وميسي، أكثر من الأشياء التي تفرقهما، لكن كل لاعب منهم لديه طريقته في اللعب وشخصيته".

وأضاف: "الأشياء التي توحدهما هائلة، رغبتهما دائمًا في حصد المزيد بغض النظر عن كم الذي حصداه بالفعل، لو نلت نصف ما لديهم سيكون هذا مذهلًا".

وأردف: "تسجيل الأهداف وصناعتها ومساعدة الفرق الخاصة بهما هو أمر يحدد من هما حقًا".

وأكمل: "أنا سعيد ومحظوظ وأشعر أنني نلت بعض الامتياز لأنني تواجدت في وقت لعبت فيه مع كلاهما".

جدير بالذكر أن فيتينيا كان قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 41 مليون يورو.