"إن حدثت فهي الكارثة" .. تحذير شديد اللهجة لأليكساندر ميتروفيتش بسبب مزاعم "مواد طبية محظورة"!

هل يقع المهاجم الصربي في الفخ؟

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جدل كبير يصاحب الصربي أليكساندر ميتروفيتش؛ مهاجم الهلال السعودي، منذ إعلان ناديه السفر لبلاده لاستكمال علاجه..

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الصربي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، ستبعده عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، لينتهي موسمه تقريبًا مع الزعيم، لكن الهلال سمح له بالسفر لصربيا لتكثيف العلاج، في محاولة للعودة في الجولات الأخيرة من الموسم.

هذا النبأ دفع البعض للخروج بتحذيرات قوية للاعب والهلال، فقد زعم البعض أنه قد يلجأ للطبيبة الصربية الشهيرة ماريانا كوفاسيفيتش، التي يُطلق عليها البعض "المعجزة" وآخرون يلقبونها بـ"الساحرة أو المشعوذة" في ظل عودة المصابين للملاعب سريعًا بعد تلقي علاجها الخاص.

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لكن من ناحية طبية، حذر أخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن البخاري ميترو من اللجوء لماريانا، واصفًا تلك الخطوة بـ"الكارثة"..

البخاري أوضح أن ماريانا تعتمد في علاجها للمصابين على "مشيمة الخيول"، إذ تستخلص منها عصارة، تقوم بخلطها بمواد طبية "محظورة" بجرعات غير معلومة، على أن تقوم بتدليك مكان الإصابة من ساعتين لأربع بهذا الخليط عن طريق الأجهزة الكهربائية.

واستشهد أخصائي العلاج الطبيعي بما حدث مع الثنائي الهولندي روبين فان بيرسي والإسباني دييجو كوستا، بعدما تلقيا العلاج على يديها ثم تعرضوا لانتكاسة جديد وتفاقمت إصاباتهما بعد فترة قصيرة من العلاج.

واختتم البخاري: "من ناحية طبية ومع تقدم العلم يجب التنويه بأن مثل هذه العلاجات نسبة الفائدة منها (أنت وحظك وممكن تنتهي مسيرة اللاعب أو ينخفض مستواه والدلائل كثيرة)".

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