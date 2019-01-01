الكأس الذهبية | المكسيك وهايتي إلى نصف النهائي على حساب كوستاريكا وكندا

انتصار صعب للمكسيك وعودة مميزة لهايتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح المنتخب المكسيكي بالعبور لنصف نهائي الكأس الذهبية بصعوبة بعدما انتصر على كوستاريكا بركلات الترجيح فجر الأحد.

وكان اللقاء انتهى على وقع التعادل الإيجابي 1-1 بعدما تقدم رؤول خيمينيز للمكسيك بالدقيقة 44، ثم تعادل بريان رويز في الدقيقة 52.

واحتكم الفريقان للأوقات الإضافية التي انتهت بالتعادل أيضاً، فذهبا لركلات الترجيح التي ابتسمت للمكسيكيين بواقع 5-4.

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وفي اللقاء الثاني، تقدمت كندا بهدفين نظيفين بعد مرور 28 دقيقة، ولكن هايتي سجلت ثلاثة أهداف ما بين الدقيقة 50 و76 لتفوز 3-2.

وتستكمل لقاءات ربع نهائي الكأس الذهبية بمباراتي جامايكا وبنما مساء الأحد، والولايات المتحدة أمام كورساوا فجر الإثنين.

وتلعب المكسيك أمام هايتي في نصف النهائي الأول بالثاني من يوليو المقبل.

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