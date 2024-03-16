ما القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الجولة 26 من الدوري الفرنسي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024 لنبدأ العد التنازلي للجولات لمعرفة بطل الليجا الفرنسية، وكما هو متوقع فقد حظت بمنافسة وإثارة كبيرة، حيث يُعد من أقوى 5 دوريات في أوروبا والعالم.

وبالطبع يُعد باريس سان جيرمان أحد أكبر وأهم الأندية في فرنسا وفي العالم أجمع، خاصة بوجود كوكبة من النجوم في صفوفه، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري الذي تُعد البطولة المفضلة عند جماهيره، ويسعى البطل الباريسي لاستمراره في التحليق بعيداً في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 هو يوم الأحد 17 مارس 2024، على ملعب دي لا موسون.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مونبيلييه وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports HD 4، بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد مباراة مونبيلييه ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مونبيلييه ضد باريس سان جيرمان ي الدوري الفرنسي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ليج 1.

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