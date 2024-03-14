ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو كرة القدم في إنجلترا متابعة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، والتي تُعد من أقدم البطولات في إنجلترا والعالم، ولها أهمية كبيرة لكل الفرق الإنجليزية، حيث يتأهل الفائز منها مباشرة إلى الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى منافسة بطل الدوري على درع المجتمع الإنجليزي.

مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة، ويسعى جماهيره للحفاظ على اللقب هذا العام، يمتلك السيتيسيزن في خزينته 7 ألقاب سابقة، ويسعى لتحقيق اللقب الثامن.

على الجانب الآخر يمتلك نيوكاسل 6 كؤوس ويطمح في كسر هذا الرقم الذي يقف عنده منذ ما يُقارب الـ70 عاماً، والتي كان قد أقترب من تخطيه في نسخة 1998 و1999 ولكنه خسر في النهائي لصالح آرسنال ومانشستر يونايتد على التوالي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات الكأس الإنجليزية.

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