ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في الحفاظ على الصدارة والابتعاد أيضاً قدر الإمكان عن المنافسين، وهم كُثر، أمثال مانشستر سيتي، أستون فيلا وآرسنال.

علي الجانب الآخر بدأ تشيلسي بداية سيئة، ومن ثم حاول العودة من جديد لتحسين نتائجه، ولكن يظل تذبذب المستوى وفقدان النقاط قائماً، حيث يحتل البلوز المركز التاسع برصيد 31 نقطة بعدما تلقى هزيمة في ثماني مباريات من أصل 21.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأربعاء 31 يناير 2024، على ملعب أنفيلد التاريخي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة beIN Sports HD 1 بتلعيق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي